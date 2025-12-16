Lex deweloper na Kabatach. Radni krytykują projekt po Tesco. "To żart?"
Developer szykuje się do zabudowy działki po TESCO na Kabatach. Co ciekawe, przewiduje budowę raptem 0,8 miejsca parkingowego na mieszkanie!Anakee
Komentarze (55)
najlepsze
U mnie we Wrocławiu deweloper zrobił płatny parking 189zł/msc na jakieś 30-40 samochodów. Parking cały czas stoi pusty, a chodniki są zastawione samochodami.
Napiszesz, że trzeba wzywać straż, policję. Całe moje osiedle to teren prywatny i straż ani policja tutaj nie zaglądają. W naszym kraju, Na
@996ef650daf32b92bf708bc9376908ea: Ustanawiacie strefę ruchu i już policja może na waszym terenie interweniować. Tylko to jest obosieczne - bo to też znaczy, że obowiązują po prostu przepisy ruchu drogowego - wliczając w to
To są tylko następstwa decyzji miłościwie nam panujących xD
@PepikPL: a jeszcze chcieli im znieść dwukadencyjnosc.
@powgun: Czyli lepiej stawiać biurowce bez parkingów?
Ale w tym burdelu nic mnie nie dziwi ¯\(ツ)/¯