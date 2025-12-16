Dlatego straciłem rachubę ile razy to powtórzyłem, ale zawsze jak słyszę libków pokroju profesora Dudka mówiących jaką zdobyczą III RP jest reforma samorządowa to zbiera mi się na pusty śmiech. Przecież lokalni watażkowie podejmują najgłupsze decyzje i nikt ich z nich nie rozlicza. Gdzie on i mu podobni widzą tu sukces?