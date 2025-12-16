Firmy kurierskie pod lupą PIP. W Wigilię mogą się spodziewać nalotów
Resort pracy skierował Państwową Inspekcję Pracy do kontroli firm kurierskich. To reakcja na doniesienia medialne o planach wysyłania kurierów do pracy w Wigilię, która od tego roku jest w Polsce dniem ustawowo wolnym. Sprawa wyszła na jaw po publikacji Wyborczej.biz, w której ujawniono, że część firybak_fischermann
Komentarze (66)
najlepsze
@kosma666: :DD A kto zrobi nalot na tych co beda robic nalot? :DD
mam kilka protipow dla PiP. Po co sie maja tak meczyc:
Od kontroli B2B jest P--D - Prywatna Inspekcja Zasobów na Działalnościach.
Od początku grudnia jest "afera" bo kurierom każe się rozwozić paczki do automatów paczkowych nawet w niedzielę.
W takich przypadkach to lewackie prawo pracy nie obowiązuje. Jest paróweczkowy wolny rynek i dowolność zawierania umów ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@kudlaty1992: To nie on stwierdza, tylko pracodawca/zleceniodawca tak stwierdza. W kurierce rzadko kiedy ktokolwiek ma etat. Chcesz pracować? To sobie kup auto, zapłać ZUS i możesz pracować. Jeśli ktoś już dostanie etat, to jest to zazwyczaj 1/4 etatu, a robisz na full. Mega z-----a robota.
Czy ci ludzie nie mają rodzin?