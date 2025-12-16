Pracuję w spółce miejskiej zajmującej się m.in. naprawą tzw. małej architektury. Dziś akurat montowaliśmy wyrwaną siatkę ogrodzeniową przy boisku do koszykówki w miejskim parku. Jedną z wielu. Do tego wyrwane deski z ławek czy pokrzywione znaki drogowe. Bydło lubi demolować bo to nie ich... Wprowadzić publiczną chłostę i może się coś zmieni w tym temacie.