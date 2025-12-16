Misiek z Nadarzyna i czterech innych zatrzymanych. W tle nieruchomość za 12 mln
Mirosław D. znany pod pseudonimem Misiek z Nadarzyna jest wśród pięciu mężczyzn, którzy próbowali siłą wymusić na warszawskim deweloperze przepisanie na nich nieruchomości wartej 12 milionów złotych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.Bobito
Komentarze (66)
najlepsze
Tu było, ale się zmyło
Przybić im najwyższy wymiar kary za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i będzie git ( ͡° ʖ̯ ͡°)
W końcu jakaś dobra akcja służb XD
Teraz zabezpieczyć wszystko co wartościowe i w momencie gdy padnie wyrok - konfiskata i przepadek mienia
na psach.