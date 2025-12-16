Ani wychowawcy ani tez rodzice nie mają wpływu na młody buntowniczy mózg ,bo on wszystko wypiera z automatu.

Pokaż całość

Może i wypiera ale jak nie ma dostępu do patologicznych treści to jest mniejsza szansa że coś takiego odwinie.Sadzić jak dorosłych, w--------ć do szturmu i tyle. W przypadku najcięższych przestępstw nie powinno być limitu wieku. Skoro napastnik był na tyle dorosły żeby zabić to jest na tyle dorosły żeby ponieść