Zamordowano 12 latkę. Zatrzymano 14 latkę. "Porachunki z użyciem noży"
Nad rzeką, dosłownie naprzeciwko podstawówki, znaleziono zakrwawioną dziewczynkę. To 12-latka. Natychmiast wezwano pomoc, ale dziecka już nie można było uratować. Ustalono nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Wiadomo, że zatrzymaną jest 14-latka, uczennica VII klasy podstawówki.shirisi682
Tutaj jakos 300 metrow ode mnie
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-zabojstwo-w-szkole-w-wawrze-wyrok-dla-emila-b-jest-prawomocny-spedzi-w-wiezieniu-25-lat-st5554991
(￣෴￣) #pdk
@januszbiznesow: Nie to co my na wykopie, prawda?
Masakra, bezstrosowe wychowanie, tiktok, youtube i patusy na instagramie nawet w 1997 roku zbierały mordercze żniwo
Może i wypiera ale jak nie ma dostępu do patologicznych treści to jest mniejsza szansa że coś takiego odwinie.
Sadzić jak dorosłych, w--------ć do szturmu i tyle. W przypadku najcięższych przestępstw nie powinno być limitu wieku. Skoro napastnik był na tyle dorosły żeby zabić to jest na tyle dorosły żeby ponieść