Po wprowadzeniu nocnej prohibicji SORy odnotowują spadek pijanych pacjentów
Pomimo krótkiego czasu prowadzenia obserwacji, można zauważyć tendencję spadkową.aspartamowy
najlepsze
Pijak na SOR. świetne rozwizanie pisowskie bulwy.
na oddziale zastanawialiśmy się czy to urazówka czy izba wytrzeźwień.
już po tym nie potrzebuję statystyk. pijani goście, którzy uciekają z oddziału bo jest zakaz palenia to codzienność.
Te przepisy trafiają w nich mocno, bo tacy ludzie nie potrafią trzymać flaszki "na
Może jednak chodzi o spadek liczby pacjentów?
@KawaSieNadawa: nie
@KawaSieNadawa: na SOR