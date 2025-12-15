Meta zarabia miliardy z reklam oszustów - Śledztwo Reutersa
Śledztwo Reutersa wskazuje, że Meta Platforms miała w 2024 r. zarobić miliardy z reklam promujących treści naruszające jej własne regulaminy. Wśród wskazywanych kategorii znalazły się m.in. oszustwa, nielegalny h----d, pornografia. Śledztwo dotyczy Chin, ale w Polsce dochodziło do podobnych sytuacjisanem-demir
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
oczywiście my się bronimy mamy adguardy itp ale nie wszyscy a kasa i tak leci
@Andr3v: wydupiej mi z jakimiś scatami nie wiem i nie chce wiedzieć co to jest wystarczy mi że zaglądam regularnie na tag #sebcel
( ͡º ͜ʖ͡º)
Stanowią 2% populacji USA, ale stanowią 35% najbogatszych ludzi (też w USA)..
ad-cloaking(w skrócie: co innego wyświetla się kiedy reklama jest "sprawdzana" przez zespół compliance, a co innego kiedy normalny człowiek widzi tą reklamę), ale wielu w ogóle się nie kryje, a firmy "przymykają oko" dopóki nie ma oficjalnych skarg.
Opłacone przez kogoś z pakistanu czy jakiegoś innego gownokraju . I co .... nie narusza to standardów. Strona ktory wykorzystuje logo i prosi o dane c--j wie do czego ....