Jelenia Góra: Ciało dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły
W pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w Dolnośląskiem odnaleziono w poniedziałek zwłoki 12-letniej dziewczynki. "Wszystko wskazuje na to, że to zabójstwo". Ciało dziewczynki zostało odnalezione na ulicy Wyspiańskiego, około 200 m od szkoły podstawowej.Szoszonszyl
Komentarze (90)
najlepsze
Akurat toczą się dyskusje o zakazie korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Pomysł słuszny. Pewnie teraz zrobi się o nim głośno. W sondażach będzie wysokie poparcie dla tego pomysłu. I sprawa gdzieś utknie w czeluściach biurokracji.
@osiemosiemczteryjeden: A co ma to ostatnie do tego, skoro dwie dziewczyny pokłóciły się o chłopaka?
U mnie w szkole raz się dziewczyny biły. I nie miały zamiaru przestać. Drapały szponami, ciągnęły za włosy. Gdy jedna padła, druga kopała ją po głowie. Wtedy kilku gości ją odciągnęło. Jak się chłopy biły,to przestawały gdy drugi miał już dość. A ta jakby chciała swoją przeciwniczkę zabić.