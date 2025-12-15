Hity

tygodnia

Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
2997
Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
1980
"Ceny poszybują". Branża mięsna nie chce podatku tłuszczowego
"Ceny poszybują". Branża mięsna nie chce podatku tłuszczowego
1620
iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
1594
Budżet na 2026 rok: katastrofalny deficyt i niekonstytucyjny dług
Budżet na 2026 rok: katastrofalny deficyt i niekonstytucyjny dług
1601

