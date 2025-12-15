Microsoft wgrywa Copilota na telewizory bez zgody użytkowników. ...
... Nie da się go usunąć. Użytkownik Reddita zauważył, że po aktualizacji systemu na jego telewizorze LG pojawiła się aplikacja Copilot AI. Co istotne, nie da się jej odinstalować, a jedyną opcją jest ignorowanie jej obecności.FredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
@gl0wa: nie, całkiem oficjalnie leci.
Przecież były firmy/ośrodki które udowodniły, że telewizory przesyłają ogromne ilości danych na serwery producentów.
@EdwardKruk: Takie teksty są szczególnie zabawne, gdy pisze je bordo. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wtedy rubin będzie mógł spokojnie czekać na swoje czasy w muzeum techniki.