Pierwsza Wigilia wolna od pracy. Kurierzy B2B w trasie
"To chyba jakiś żart". "Biuro będzie zamknięte, ale my będziemy w trasie z paczkami". Wigilia po raz pierwszy jest wolna od pracy, jednak część firm kurierskich oczekuje dostarczania paczek w tym dniu. Bo rynek przesyłek opiera się na kontraktach B2B.delinquencia
Komentarze (112)
@printf: Tutaj b2b wymuszają firmy które nie muszą się martwić że jakiś pracownik zgłosi im L4, UŻ lub zepsuje im się samochód, zatrudniają niewolnika na B2B i chocby skały srały to musi podstawić samochód z jakimś kierowcą bo inaczej będzie kara i ucinają z faktury.
Coś jak z żaba z defacto monopolem na handel w niedziele w którą nawet Rydzyk inwestował ale pewnie się nie cieszył
W innej miejscowości dotarł w "normalnym trybie kilku dni" a w gminie obok 17... Takie to standardy w Poczcie Polskiej mamy w niektórych regionach.
@mareksa666: @printf @mareksa666 Jest tyle zawodów, bezrobocie 6% no ale nie mają innej opcji. Szczególnie ci w Warszawie czy Wrocławiu gdzie bezrobocie to może 2%?
@Mateo353:
Coś za coś. Wyższe brutto na B2B i niższe podatki ale muszą jeden dzień w roku popracować do 13 jak inni mają wolne.