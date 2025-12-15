I to jest kolejny przykład na to, że wbrew konfederatom, Mentzenom i innym wolnościowcom, dopóki nie wprowadzimy ostrych regulacji to firmy będą konkurować o to, jak zrobić by pracownikowi było gorzej. I tak - może iść do innej firmy - ale jest takim samym januszexem jak obecna firma kurierska. Im wcześniej to zrozumiemy tym lepiej dla nas. A przeróżne Mariusze z Brighton będą bronić miliarderów i korporacje.