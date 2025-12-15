Miliardy długu i podwyżki dla mieszkańców, a dla ludzi prezydenta nagrody
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przyznał swoim zastępcom nagrody pieniężne, łącznie, łącznie 158 tys. zł.Dawser
Komentarze (20)
najlepsze
To je dostali... podwyżki objęły wodę, ścieki i inne media... ¯\(ツ)/¯
a to spoko, to może nie ma sensu podnosić cen biletów, skoro mamy eldorado?