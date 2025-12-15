Strefy wolne od Airbnb? Nawet 50 tys. kary za złamanie nowych przepisów
Ogromne zainteresowanie poselskim projektem ustawy o rynku najmu krótkoterminowego.WiadomosciWarszawa
Na siłowni ginie sprzęt, z sauny nie potrafią korzystać, nie myją się przed, wchodzą w plastikowych
A tak serio to wszystko jest fajnie, jeśli kupujesz dane mieszkanie i ustalane są zasady przed zakupem. Najgorzej trafić na klatkę, w której masz codziennie innych sąsiadów i codzienne imprezy do rana.
Sam mieszkam w klatce
Dla inwestora tania możliwość wejścia w rynek, czesto w atrakcyjnych lokalizacjach, a dla klienta niska cena i całkiem przyzwoita jakość.
Prawo hotelowe winduje koszty. To je trzeba zmienic razem z regulacja rynku airbnb. Chciałbym dalej mieć możliwość wynajmowania mieszkań przy miniamlnych usługach - kod / klucz
@Macior_Pacior: nie trzeba, AirBnB jest popularne bo jest tańsze od hoteli, a jest tańsze od hoteli po przerzuca część kosztów prowadzenia na miasto i na współmieszkańców.
- nie płaca proporcjonalnie za śmieci
- nie płaca za dodatkowe zniszczenia
- nie płaca za dodatkowy parking
- nie płaca odpowiednich podatków (prowadzą biznes a płaca podatki jak jednostki osobowe)
- nie
https://www.airbnb.pl/help/article/251
Nie twierdze że to się często zdarza, ale generalnie, cena za sprzątanie pojawia się po wyszukiwaniu i generalnie osobiście wolę booking.