Wyciek danych z WK DZIK
Dane wykradzione z serwisu WK Dzik uwzgledniaja m.in. imiona, adresy, numery telefonow. Baza uwzglednia 125k klientow, 280 kontrahentow i listę płatnych współprac z influencerami (pseudonim, kwota współpracy, okres trwania).oldspiceedit
( ͡° ͜ʖ ͡°)
praktycznie też każdy pato kanał ma z nimi automatycznie współprace i dzik jest zawsze w tle
to jaką zrobili sieczkę w mózgu dzieckom od tych energetyków i to zmonetyzowali to są miliony złotych rocznie obrotu, bo każdy dzieciak w PL musi pić minimum 1 puszką dzika... żenada