Fikcyjne darowizny na parafię. Jak finansowa śmietanka z Warszawy.
Fikcyjne darowizny na parafię wpłacali dyrektorzy banków, członkowie władz spółek Skarbu Państwa, a nawet urzędniczka Komisji Nadzoru Finansowego. OTO TRZY FILARY WIARY EURO, FUNTY I DOLARYMistrzKowalski
I to mi się podoba ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Sikor12: wszystkim. Nie sądzisz chyba, że pejsaci, prawosławni czy ewangelicy są w czymkolwiek lepsi od katolików? O meczetach finansowanych przez Arabię Saudyjską nawet się nie będę rozpisywał.
@Sikor12: Sprawa jest tu dość prosta.
Państwo przymyka na to oko, ale za to jak potrzebuje, to wyciąga ten argument w rozmowach z kurią i wtedy kuria grzecznie robi to o co rząd poprosił.
Ponoć "milcząca aprobata" KK w temacie referendum akcesyjnego do UE, właśnie była m.in. wynikiem użycia tego
@Bestia_z_Jellystone: czyli można go wpisać do tradycji, i uznać za kanoniczny?
@qajajaj: to trzeba wpisać do konstytucji
Mianowicie państwo przymyka oko na proceder, który polega na tym że przychodzi sobie do księdza ktoś kto ma nadwyżkę (od której musiałby zapłacić podatek powiedzmy 20% - dla uproszczenia obliczeń), ksiądz ma mu podpisać umowę darowizny na całą tą kwotę, a w zamian w rzeczywistości dostaje powiedzmy 10% tej kwoty.
Dla "darczyńcy" zyskiem jest zarówno możliwość wpisania sobie tego w "koszty" dzięki czemu
Pieniądz nie śmierdzi i cel uzdrawia środki , handel ziemią, nieruchomościami, grantami rządowymi napełnił niejedną kasę.
Zabrakło czasu naszym dobrodziejom w kieckach na modlitwy i umartwiania, jest pieniądz to może być raj nie tylko w niebie ale i na ziemi.
Nie chcę brać udziału w ich szopkach bo mierzwią mnie ich słowa i obłuda.