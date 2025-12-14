Chińscy miliarderzy wynajmują surogatki w USA do rodzenia amerykańskich dzieci
Chińscy miliarderzy i przedstawiciele elit wynajmują surogatki w USA, by rodziły im dużą liczbę amerykańskich dzieci donosi "Wall Street Journal". Dziennik wymienia m.in. przypadek biznesmena, który twierdzi, że ma ponad setkę dzieci będących obywatelami Stanów Zjednoczonych.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
FYI @mkorsov
witaminki xD
kobieta to zwierzę :D
@kureci_paratko: xd nie wiesz za wiele o ciąży
@Project_Yi: to w Europie, w Azji, Afryce to ich stac jak ich stac :D
No chyba że sypną hajsem
W USA żyje coś około 4mln Chińczyków, pracują i rodzą dzieci i są Amerykanami, mają prawo pracy i nawet bywają właścicielami najbogatszych firm świata ;)
Proceder o którym tu rozmawiamy to jakaś nieistotna drobnica, fanaberia jakiejś garstki bogaczy, może nawet dosłownie kilku (a tak naprawdę mowa w sumie o jednym), którzy sobie takie coś wymyślili i nadal nie wiadomo czy w ogóle zrealizuje.
W sumie nie