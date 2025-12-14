Vicki Michelle ('Allo 'Allo!) Kończy dziś 75 lat
Występowała w roli kelnerki Yvette Carte-Blanche w Allo Allo! Smutne jest to, że wielu aktorów tegoż serialu odeszło z tego świata...mieszalniapasz
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Występowała w roli kelnerki Yvette Carte-Blanche w Allo Allo! Smutne jest to, że wielu aktorów tegoż serialu odeszło z tego świata...mieszalniapasz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
https://www.imdb.com/title/tt38388995/
Nie widzisz, że biedulka przestraszyła się upływu czasu!?
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Ach good old days
@Wilbur_Walsh: Gruber
@Wilbur_Walsh: Michelle z ruchu oporu ( ͡♥ ͜ʖ ͡♥)
Takie trochę późne te urodziny.