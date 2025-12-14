Hity

tygodnia

Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
2323
Zachowanie sędziego zdumiewa. Obok nie da się mieszkać.
Zachowanie sędziego zdumiewa. Obok nie da się mieszkać.
1972
Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
1945
"Ceny poszybują". Branża mięsna nie chce podatku tłuszczowego
"Ceny poszybują". Branża mięsna nie chce podatku tłuszczowego
1600
Budżet na 2026 rok: katastrofalny deficyt i niekonstytucyjny dług
Budżet na 2026 rok: katastrofalny deficyt i niekonstytucyjny dług
1594

Powiązane tagi