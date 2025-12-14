Nie wiem jak można nie zapłacić komuś za jego własność.

Wynajmuję mieszkania od 15 lat, różni właściciele.

Zawsze przynoszę pieniądze w zębach na kilka dni przed terminem.

Spóźniłem się w ciągu 15 lat raz, ale powiadomiłem właściciela na 2 tygodnie przed terminem, że spóźnię się 5 dni.



No nie dociera do mnie, że ludzie potrafią żyć w kogoś własności przez kilka miesięcy i żerować jeszcze na jego rachunkach.

Nie jestem klarownym człowiekiem, Pokaż całość