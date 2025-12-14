Błąd przeżywalności, chyba tak to się nazywało. Oczywiście wielki szacunek dla tego nauczyciela, 126 złotych olimpijczyków w informatyce, wychowankowie w topce technologii. Tylko że fakt jest taki - to nie jest "pan od matematyki i infy" w podrzędnym liceum nr XIX. To jest gość który (z tego co zrozumiałem) prowadził kółka mat-inf. w najlepszych placówkach, więc już na tacy miał najlepszych z najlepszych, którym dalej pomagał rozwijać się twórczo. Więc jego podejście Pokaż całość