Polska szkoła karze za myślenie - tak przegrywamy przyszłość |
Polska szkoła często nie radzi sobie z wybitnymi uczniami. Prof. Ryszard Szubartowski pokazuje, jak system ocen i sztywne reguły potrafią karać za nieszablonowe myślenie. Przykładem jest historia Jakuba Pachockiego dziś jednego z kluczowych ludzi w OpenAI, który w szkole był uznawany za słabegoWiplash
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Bo taki jest zamysł systemu pruskiego! do niedawna większość ludzi musiała robić na polu albo przy taśmie a wojny wygrywały państwa których obywatele bez zastanowienia wybiegali na gwizdek z okopów pod lufy dych drugich, Ten system Ma Łamać psychikę żeby 90% dostało łatkę w szkole "na więcej nie zasługujesz debilu patentowany", ew. wywołać traumę żeby potem wysyłali własne dzieci na przemiał umysłu w ramach nadrabiania własnej winy
Pamiętajcie, Wy macie ginąć za majtki bogatych. Nigdy w historii ludzkości nie było inaczej.
Kiedyś przynajmniej to było jasne - magnateria płaciła za własną armię, albo byłeś wieśniakiem (niewolnikiem) szlachcica I wytypował ciebie na
Jego metoda nie sprawdzi się dla 5-tkowych uczniów - dlczego ? bo oni dobrze pracują jako wyrobnicy w SYSTEMIE. System nie jest dla zdolnych tylko dla ogółu i nie rozumiem