Pańszczyzna vs. Dzisiejsze podatki. Zaskakujące wnioski
I obalony mit obciążeń chłopów w dawnej Polsce. O historii opowiada prof. Mateusz Wyżga.Historia_Podcast
Często przy takich porównaniach zapomina się o tej kwestii, że chłop pańszczyźniany, przez stulecia, to praktycznie był niewolnik, bez praw, i niewiele się prawnie różnił od krowy czy świni - jako własność: https://www.youtube.com/watch?v=eyCUsYYGflI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Darmocha
To jak za komuny.
Czyn spoleczny, akcja wykopki, czyn partyjny i inny szajs( ͡º ͜ʖ͡º)
To zupelnie jak w zwiazku sowieckim.
Musiales miec paszport zeby podrozowac po kraju( ͡º ͜ʖ͡º)
@Lama_Lutomski-Radzi: Na ogół tak, ale w zależności od obszaru i nie nazwałbym tego zmianami diametralnymi. Na terenie Królestwa Kongresowego uwłaszczenie owszem dało chłopom wolność, ale nie rozwiązało problemu sprawiedliwego nadziału ziemi. W efekcie cała ta biedota wiejska, która z miejsca stała się bezrobotną, zbędną siłą roboczą lub głodowała na karłowatych gospodarstwach migrowała do miasta i paradoksalnie przyśpieszyła rozwój