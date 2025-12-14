Ode mnie masz wykop bo nawet fajnie się tego słuchało, jeżeli miałbym wskazać pewne rzeczy do ewentualnego przemyślenia to używanie zwrotów jak PR czy linkacz zamiast marketing czy link/strona internetowa. No i wydaje mi się, że powtórzenia są niepotrzebne. Czyli na początku jest wzmianka o temperaturze ciała wielbłądów i potem ponownie i jeszcze raz. Ale to w sumie detale, ogólnie było fajnie.