Mężczyzna oskarżony o wyczyszczenie telefonu przed przeszukaniem przez CBP [USA]
Teraz wyczyszczenie telefonu za pomocą awaryjnego kodu PIN jest nielegalne? GrapheneOS ma taką możliwość na pewno, nie wiem, jak zwykły Android, bo z niego nie korzystam. Link dla zainteresowanych kieruje do Archive.Today, bo treść oryginalna jest za paywallemchrzczonki
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
Ochrona dzieci przed terrorystami a jak nie to jesteś terrorystą!
https://www.msn.com/en-gb/news/world/canada-to-criminalise-biblical-passages-with-new-hate-speech-law/ar-AA1SgRZi
Ale w momencie, gdy wiecie o toczącym się albo realnie nadchodzącym postępowaniu, sytuacja się zmienia. Nie na lepsze.
Jeżeli organy żądają wydania dokumentów lub danych, a Wy po tej wiedzy zaczynacie kasować maile, logi czy backupy, to może to być przestępstwo utrudniania postępowania albo niszczenia dokumentów. To się tyczy też dokumentów w formie elektronicznej.
To samo, jeżeli
I złota zasada: jak was wzywają na przesłuchanie, nawet w charakterze świadka, to telefon zostaje w bezpiecznym miejscu.