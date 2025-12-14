WENUS - piekielna siostra Ziemi!
Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji o Wenus. Wszystko przepełnione ciekawostkami i zaskakującymi faktami!NaukowoTV
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji o Wenus. Wszystko przepełnione ciekawostkami i zaskakującymi faktami!NaukowoTV
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (11)
najlepsze
Pozdrawiam
Orbit
==> Wega - lądownik i balony badawcze w atmosferze Wenus | Kosmonautyka.pl <==
No ale w sumie zbudowanie czegokolwiek sensownego, co by miało długo pracować w atmosferze o temperaturze 460*C bez chłodzenia, okazuje się dość trudne ¯\(ツ)/¯
Wenus nie ma tak jak na Ziemi płyt tektonicznych, nie ma również wody, ciśnienie atmosferycze jest takie jak u