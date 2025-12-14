Słabe jest to, że od 40 lat mamy tylko 4 zdjęcia z powierzchni i to paradoksalnie od kacapów, bo nikt iny nie podjął się wystrzelenia sond w piekarnik przez ten cały czas, mimo że waliliśmy już sondami w księżyc i komety.

No ale w sumie zbudowanie czegokolwiek sensownego, co by miało długo pracować w atmosferze o temperaturze 460*C bez chłodzenia, okazuje się dość trudne ¯\(ツ)/¯