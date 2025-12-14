W czasach siermiężnej komuny, kiedy sok pomarańczowy miał status napoju prestiżowego, mieszkania STANDARDOWO były wyposażone w kuchnie, obecnie standardem jest ściana kuchenna (nie można już nazwać tego "aneksem") obok kanapy w dużym pokoju na podobnym metrażu i jeszcze znajdą się zwierzęta, które będą tego bronić.