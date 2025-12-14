90% Wielkiej Płyty nie wykazuje oznak ryzyka, a wady można łatwo usunąć .
Przez lata wmawiano nam, że wielka płyta to tykająca b---a. Aż ktoś podłączył do sprawy algorytm. Wynik: Przy odpowiednich inwestycjach i rozsądnym zarządzaniu mogą one służyć kolejnym pokoleniom bez kompleksów w stosunku do nowych osiedli deweloperskich.El_Kamilos23
Komentarze (112)
ciii....ale kupiles UZYWKE... xD Nie to pachnace nowosciom od developera...
@donatien-de-sade: Te tzw ''nowe bloki'' zazwyczaj wcale nie są takie wspaniałe jak się niektórym wydaje. Pijany majster za komuny bez odpowiedniej wiedzy w latach 60-80tych w Polsce mniej więcej budował coś co było lepszej jakości jak obecnie nawet licząc aż taki skok
Pisanie artykułu na takiej podstawie to jedno wielkie X D
Przecież można zrobić z jednej strony pokoju ścianę kuchenną a po drugiej ścianę toaletową