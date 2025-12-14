Jakos mi się nie wydaje, że losowość pomiarów w mechanice kwantowej jest naprawdę fundamentalna. Być może to, co dziś nazywane ejst „przypadkiem”, wynika z istnienia głębszych, jeszcze niepoznanych praw. Może obecna teoria opisuje rzeczywistość tylko statystycznie, a na bardziej podstawowym poziomie świat jest jednak deterministyczny i nie rządzi nim czysty przypadek. Ale co ja tam wiem, nic. A wy też macie przeczuice, że "Bóg nie gra w kości"?