125 lat temu Max Planck ogłosił teorię kwantową
14.12.1900 r., 2 tygodnie przed końcem XIX wieku, Max Planck (zdj.) zapoczątkował teorię kwantów. Wysunął przypuszczenie, że energia promieniowania cieplnego nie jest ciągła, lecz emitowana w postaci porcji - kwantów.Poludnik20
Komentarze (21)
2. Co Planck naprawdę zrobił dla Einsteina?
To są twarde fakty
@Odbolik: warto zauważyć, ze nie do końca, a w sumie to wcale.
Planke (bez "c" i z "e" na końcu) to szeroka deska, a dokładnie albo deski pokładu na okręcie albo parkan.
Planck nie funkcjonuje jako współczesne słowo w niemieckim,
@enten: xxDD