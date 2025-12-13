Polak z Wrocławia otrzymuje grant 2 mln euro na badania transportu jonów
Dr hab. inż. Sławomir Porada z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otrzymuje grant 2 mln euro na badania transportu jonów. Naukowiec został laureatem prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.portal_przemyslowy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Co stoi na przeszkodzie, aby taki naukowiec pracował na pół etatu w jakiejś firmie jako chemik (czy kim on tam jest), a po pracy za własne pieniądze coś sobie tam badał?
Wrzucasz mi tu powyżej jakiś ściek
teraz mają swoją pizze mrożoną i energetyki w Dino
a do społeczeństwa wnoszą tylko tyle że zbierają punkty karne na drogach i uczą nasze dzieci hazardu
@eSUBA94: Tutaj nic nie przebije Żabki, największego dystrybutora nałogów w kraju. Nie dość, że z rana zaopatrują się budowlańcy a wieczorem żule i możesz skreślić numery w Totku to jeszcze zaczęli zdrapki dorzucać XD
Więc prawdopodobnie więcej już o nim nie usłyszymy. Ale tak się składa, że gdzieś 80-90% grantów w Polsce po ich wykonaniu zostają ocenione pozytywnie.
Doniesienia Malinkiewicz odnoście największej ciągłej warstwy swego czasu były trzecie na świecie. Lepsze od Wrocławia były tylko jedna chińska uczelnia i jedno korpo (nie pamiętam jednak, czy Siemens, czy Samsung). To paradoksalnie bardzo dużo. Inwestorów, a wcześniej potencjalnych inwestorów było kilku. Jednakże okazało się,