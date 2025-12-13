Szef YouTube ogranicza swoim dzieciom dostęp do platformy. "Wszystko z umiarem"
Dyrektor generalny YouTube'a Neal Mohan dołączył do grona liderów branży technologicznej, którzy otwarcie mówią o ograniczaniu dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. W rozmowie z magazynem "Time", który wyróżnił go tytułem CEO roku 2025, przyznał, że w jego domu korzystanie z YouTube'a i innysub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
@stealtheseal: Póki co tak wynika z badań, z tego co się orientuję. Tzn dorosły może od papki "zgłupieć" zacząć wierzyć w ufo i płaską Ziemię, ale wpływ na dziecko jest bardziej fundamentalny. Wideo krótkiego formatu (tiktoki, shortsy, rolki) sprawia, że rozwijający się mózg źle tworzy połączenia, i takie dziecko może mieć np. w dorosłym życiu zaburzenia koncentracji albo skłonności do
Zgodę na te serwisy ma dopiero młodzież, czyli osoby od 13 roku życia.