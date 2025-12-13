Sąsiedzi z piekła rodem. Zapadł kolejny wyrok ws. nękania Bożeny Wołowicz
12 grudnia w tarnowskim sądzie zapadł kolejny już wyrok dotyczący rodziny K. ze Żdżar na Podkarpaciu. Chodzi o gnębienie Bożeny Wołowicz. 74-letnia Małgorzata K., emerytowana lekarka, została skazana na rok więzienia, ma także siedmioletni zakaz zbliżania się do kobiety i musi jej zapłacić 75 tysięcsub_zero_1
Wg mnie to chyba jeden z najwyżej zasądzonych wyroków do tej pory w tego typu sprawach, jesli to dotyczy tylko tego 2 letniego okresu. W końcu chciało by się powiedzieć, bo wcześniej prokuratura oczywiście nie widziała problemu.
@Whatuwaitinfor: Ta emerytka, wraz z rodziną, zaszczuła niewinną kobietę, zniszczyła jej życie i doprowadziła do sytuacji, w której musiała wyprowadzić się z własnego domu. A później w ten sam sposób chciała zaszczuć kolejnego człowieka. Ta kara to jest nic. Mam nadzieję, że komornik zlicytuje dom tych psycholi i wylądują pod mostem, gdzie ich miejsce.
Ta sprawa miała nawet swój tag na