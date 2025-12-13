Wylała mu się woda z butelki w bagażniku elektryka. Auto padło, naprawa: 15 000$
Historia z Reddita pokazuje, jak wrażliwa potrafi być elektronika w samochodach elektrycznych.ericflat
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Historia z Reddita pokazuje, jak wrażliwa potrafi być elektronika w samochodach elektrycznych.ericflat
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
19 litrowa butelka ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@WykoZakop: Dokładnie taka.
Historia z Reddita pokazuje żeby nie kupować aut Lucid.
@login0654: paradoksalnie, jeśli do baterii samochodu elektrycznego nalejesz wody, to on odpali. (ʘ‿ʘ)
@staryhuop0: Zajebiście szybko. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio trafiłem na grupę jakiegoś warsztatu, który remontuje N47. Ktoś zapytał ile kosztuje remont. Odpowiedź:
I moduł komfortu w nogach kierowcy, który też zalewała woda i przewody gniły i auto wariowało ʕ•ᴥ•ʔ
Nie wiem, ale pewnie coś będzie