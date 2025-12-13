tak jak pisałerm i większość używała ad putnium.

Dyplomacja ZAWSZE polega na tym, że rozmawia się z każdym a zwłaszcza z tym, których się nie lubi.

USA aktywnie rozmawia z BIałotrusią (nawet jej przedstawicieli byli na manewrach) i są tego skutki,



Nasz twitterowy mocarz, Sikorski jest no właśnie twitterowym hero.



aha wojna się też skończy/zawiesi (w Korei te zawieszenie już trwa ponad 60 lat) bo dyplomacja