Białoruś wypuszcza więźniów politycznych.
123 białoruskich więźniów politycznych, w tym skazana na 11 lat za kratkami opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, zostało ułaskawionych przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę. Ułaskawieni pochodzą z różnych krajów, w tym z Polski.AceCombat__dziewiec0
Dyplomacja ZAWSZE polega na tym, że rozmawia się z każdym a zwłaszcza z tym, których się nie lubi.
USA aktywnie rozmawia z BIałotrusią (nawet jej przedstawicieli byli na manewrach) i są tego skutki,
Nasz twitterowy mocarz, Sikorski jest no właśnie twitterowym hero.
aha wojna się też skończy/zawiesi (w Korei te zawieszenie już trwa ponad 60 lat) bo dyplomacja