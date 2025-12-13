160 mln złotych musi zapłacić Jeronimo Martins, właściciel Biedronki
za wprowadzającą w błąd reklamę. Sąd utrzymał karę ponad 160 mln zł nałożoną przez UOKiK na Jeronimo Martins za wprowadzającą w błąd reklamę akcji "Tarcza Biedronki antyinflacyjna".kapusta5
Komentarze (22)
najlepsze
Jej brzmienie:
BKSP-155-X-708/25
Petycja w sprawie czytelności cen towarów i usług
W interesie publicznym wnoszę do Sejmu petycję o zmianę Ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915), polegającą na dodaniu w Art.4
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dlaczego tylko kara finansowa?
Bo kogo posadzisz? Jakiegoś Portugalczyka? Czy Jacka z zarządu w Polsce? Czy każdego jednego kierownika sklepu? A może kasjerkę?
Wiem, wiem, to takie samo tłumaczenie, jak w sądzie w Nürnbergu po II wojnie światowej. "My tylko wykonywaliśmy rozkazy".