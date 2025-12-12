15 sierpnia 1977 roku. Zwykły letni dzień. A jednak w danych z radioteleskopu Big Ear pojawia się coś, co na zawsze zmieni poszukiwania życia w kosmosie. Kod "6EQUJ5". I odręczny dopisek astronoma Jerry'ego Ehmana: "Wow!". Przez prawie pięćdziesiąt lat ten sygnał był świętym Graalem programu SETI. N