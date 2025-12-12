Pokaż całość

Powinienem zakopać za opis wprowadzający w błąd. Brzmi jakby kierowca BMW wyprzedzał w niedozwolonym miejscu lub na przejściu, nie opanował auta, wpadł na chodnik i zabił kobietę. Tymczasem z artykułu wynika, że wyglądało to nieco inaczej.Konkretnie: BMW jechało za Oplem, w pewnym momencie Opel zwolnił i włączył kierunkowskaz w lewo. BMW zaczęło go wyprzedzać, jednocześnie Opel wykonał manewr skrętu. Zderzenie odrzuciło BMW na chodnik, prosto na kobietę. Wrzucam filmik z podobnego zdarzenia:Czyli