Kierowca BMW śmiertelnie potrącił kobietę na chodniku. Wcześniej wyprzedzał
Tragedia w Wodzisławiu Śląskim. 11 grudnia na ul. Kokoszyckiej doszło do potrącenia 72-latki. Kobieta z licznymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, jednak mimo starań lekarzy zmarła. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.sajmonm
Komentarze (9)
najlepsze
Jak widać, chodniki przed niczym nie chronią.
Konkretnie: BMW jechało za Oplem, w pewnym momencie Opel zwolnił i włączył kierunkowskaz w lewo. BMW zaczęło go wyprzedzać, jednocześnie Opel wykonał manewr skrętu. Zderzenie odrzuciło BMW na chodnik, prosto na kobietę. Wrzucam filmik z podobnego zdarzenia:
https://youtu.be/bLadCbioMlA?si=-6nFsY4IzTU0eEij&t=35
Czyli