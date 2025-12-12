Unia walutowa (EURO) oznacza przekazanie rezerw złota pod kontrolę EBC
Włoski parlament usiłuje wpisać do ustawy budżetowej, że rezerwy złota Banku Włoch należą do narodu, Europejski Bank Centralny obawia się, że wpis może zachwiać stabilnością całej strefy euro i doprowadzi do poważnych napięć pomiędzy instytucjami. EBC chce przejąć 2452 ton złota. TYLKO NIE EURO.H100
@jbpis:
Tak się nie da, traktaty regulujące wspólną walutę stanowią o dysponowaniu rezerwami złota, bez zaakceptowania takich zapisów nie ma szans na przyjęcie do strefy Euro.
Ale rozwiązanie jest dość proste -- nie wstępować do strefy Euro.
"We Włoszech rozważany jest kontrowersyjny plan, który miałby zachęcić obywateli do zgłoszenia posiadanych prywatnie, niezarejestrowanych zasobów złota (sztabek, monet, biżuterii) i opodatkowania ich jednorazowo stawką 12,5%, w zamian za legalizację i możliwość późniejszej sprzedaży bez wysokich podatków" https://marketingibiznes.pl/fintech-i-kryptowaluty/wlochy-chca-opodatkowac-niezgloszone-zloto-co-na-to-obywatele/
Tutaj ściąga dla p0lactwa na przyszłość byście nie musieli szukać;
@Njal: Gupi od urodzenia czy z wyboru? A dlaczego mamy dawać to komukolwiek? To jest złoto narodu polskiego, kupione za pieniądze obywateli i jest ich właśności! Tylko homosovieticus chce wszystko oddać, bo tak go pan nauczył! Tchórzem się urodziłeś i tchórzem umrzesz! Nie zasługujesz na pochówek! Byliśmy,