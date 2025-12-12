Dyrektor "Black Lives Matter" oskarżona o oszustwo i pranie pieniędzy
Tashella Sheri Amore Dickerson, 52-letnia dyrektor wykonawczy lokalnego oddziału Black Lives Matter w Oklahoma City (BLM OKC), została oskarżona o poważne przestępstwa finansowe.digital-nexus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
P.S.
Ciekawe czy mój wpis zostanie wymoderowany?
@piotr-glabik: to, że nie odróżniacie dyskusji od bezrefleksyjnego obrażania to nie jest wina moderacji. I nie, Twój komentarz nie sprawi że zostaniesz wyklętym wykopkiem karanym za szerzenie prawdy objawionej.