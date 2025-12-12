Prokurator pod wpływem alkoholu spowodował kolizję
Policjanci w powiecie kolskim w Wielkopolsce zatrzymali prokuratora, który spowodował kolizję drogową, będąc pod wpływem alkoholu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, trwa przygotowywanie wniosku o uchylenie mu immunitetu.rybak_fischermann
Komentarze (17)
Policjanci: nagana i brak dodatkow do pensji przez 6 miesięcy, za nieuzasadnione w----------e się tam, gdzie nie powinni ¯\(ツ)/¯
zgwałcił księdza w czołgu xD
@theoforos1: za jazdę po pijaku zgodnie z ostatnimi przepisami kradną ci samochód, więc nic dziwnego że jechał najtańszym jaki ma.