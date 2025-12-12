Coraz więcej dowodów na długotrwałe skutki emocjonalne aborcji
Najnowsze badania naukowe ponownie kierują uwagę na dramatyczny wymiar aborcji jako doświadczenia niosącego głęboki ciężar psychiczny dla wielu kobiet. Duża część kobiet, które dokonały aborcji, mierzy się z bolesnymi emocjami nawet kilkadziesiąt lat.konserva_turystyczna
Nazywanie nienarodzonego człowieka gluten świadczy o brakach w wyobraźni, empatii i myśleniu.
Czy kiedykolwiek z tego "ludzkiego gluta" urodził się żółw?
Idź jeden z drugim i poświęć całe swoje życie na opiekę nad taką osobą.
kto by kupił warzywo zamiast dziecka, chodziło mi o zdrowe przypadki
a moja hipotetyczna córka jest zdrowa, była wyczekiwana i nie z przypadkowego pukanka
Moze wynika to z faktu ze w skandynawii nikt nie robi z tego duzego problemu i aborcja jest czymś oczywistym. Zeby miec depresje i poczucie winy trzeba byc najpierw
Czy wiesz może czy one WSZYSTKIE uwzględniają
- że zaburzenia mogły występować już przed zabiegiem (tylko w drugim to wspomniałeś)?
- że czynniki sprzyjające zaburzeniom psychicznym mogą być podobnymi do czynników sprzyjającym aborcji, np. ubóstwo, p-----c?
- że po zabiegu zaburzenia psychiczne mogą być spowodowane
ROTFL. Zakop.
"W metaanalizie z 2008 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne przedstawiło wniosek, że wśród dorosłych kobiet, które zaszły w nieplanowaną ciążę, względne ryzyko problemów psychicznych nie jest większe, jeśli zdecydują się one na wczesną aborcję, niż jeśli donoszą ciążę, zaś pozytywna korelacja pomiędzy wielokrotnymi aborcjami a problemami psychicznymi wynika zdaniem APA z gorszej pozycji społecznej[14].
W jednym z badań stwierdzono, że depresja występuje częściej w przypadku niechcianych ciąż, bez względu na poddanie
Z pewnością bardzo wiarygodny raport XD
won
Ciekawe skąd te skutki emocjonalne?
@czorny_m: Na pewno nie przez religijne sekty. W XXI wieku znalezc kogos, kto wie jak leci pacierz, to dosc karkolomne zadanie. No ale jak wszystko redukujesz do religii, to troche swiadczy jednak o twoim zacofaniu umyslowym. Nawet w znalezisku o nauce musisz czepiac sie kosciola? I niby czym to sie rozni, od agresywnych klechow?