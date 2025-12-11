Mężczyzna dźgnięty nożem wpadł na komendę w Szczytnie. Partnerka zatrzymana.
Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielny wieczór w Szczytnie (Warmińsko-Mazurskie). 34-letni mężczyzna zgłosił się na policję z raną zadaną nożem przez swoją partnerkę. Kobieta została zatrzymana, a rodzina objęta procedurą "Niebieska Karta".HardWax
