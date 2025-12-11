Az mi sie przypomnial SOR w Krakowie, slonko swieci, bylem w odwiedzinach u rodzinki, peszek jakis na klatce schodowej wywalilem baniakiem o jakis wystajacy metalowy pret z poreczy barierek. Czolo rozwalone jucha tryska no to sor. I tak se tam siedze krew juz nie leci i wpada koles z wbitym nozem w lopatce. Pan z soru prosze wypelnic papiery i usiasc xD chlop siedzi z wbita kosa w plecach i nikt sie Pokaż całość