Wyciekło co najmniej 200 tys litrów ropy. Uszkodzenie rurociągu w pobliżu Polski
Ropa tryskała z rurociągu na wysokość kilkunastu metrów. Brandenburska straż pożarna zatrzymała wyciek ropy po godz. 2. W akcji uczestniczyło ponad 100 strażaków. Z pierwszych ustaleń wynika, że do wycieku doszło podczas prac przygotowawczych do planowanego testu bezpieczeństwa rurociągu.ZobaczLink
https://www.youtube.com/watch?v=gxINm_3U77U
Załóżmy sobie że mamy mieszkanie 60 m^2 (nic niezwykłego) i mamy wysokość pomieszczeń na 2.5 metra (nic niezwykłego), wychodzi 60*2.5 = 150 m^3.
Naprawdę aż taki straszny ten wyciek, czy liczyć się nie umie i wyobraźni miar i skal się nie