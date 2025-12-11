Ktoś tu pisał że nawet około 350 tys. litrów. No to przeliczmy to sobie na coś sensownego. 350 tys. litrów to jest 350 m^3 (metrów sześciennych). Basen olimpijski ma 2500 m^3.



Załóżmy sobie że mamy mieszkanie 60 m^2 (nic niezwykłego) i mamy wysokość pomieszczeń na 2.5 metra (nic niezwykłego), wychodzi 60*2.5 = 150 m^3.



Naprawdę aż taki straszny ten wyciek, czy liczyć się nie umie i wyobraźni miar i skal się nie Pokaż całość