Fajnie tylko bez sensu a przynajmniej ja nie widzę. Co to ma robić? Kontrolować przestrzeń powietrzną?

Bez sensu.Są już lepsze technologie. Tak naprawdę nie dron z radarem jest potrzebny co balon z nim.

Stawiasz na uwięzi,podnosisz na 150-300 metrów i ci monitoruje przestrzeń. Po kablu idzie też zasilanie.

I wyłapie ci co trzeba a zasobów bierze niewiele,bo napędu nie ma to i tyle prądu nie trzeba.Aby tylko radar zasilać.