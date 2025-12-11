Friz pochwalił się, że założył fundację rodzinną żeby nie płacić podatków
Karol Friz Wiśniewski znany youtuber w wywiadzie pochwalił się, że zarobił kilka set proc na akcjach Nvidia. Na krypto również zrobił x 5. Głównie posiada akcje z USA. Nie płaci od tego żadnych podatków dzięki założeniu fundacji rodzinnej które jest narzędziem dla elit, bo opłaca się przy majątku lsub_zero_1
121
Komentarze (121)
@NPCek: do założeniu fundacji rodzinnej potrzeba jedynie 100k, więc to nie jakiś majątek. Możesz nawet wnieść obecne mieszkanie na początek.
@Chris_Karczynski: Nikt sam sobie okazji nie tworzy. Okazję możesz wykorzystać albo nie. Tworzą ją zazwyczaj okoliczności. Np pojawiła się okazja by zyskać hajs na ludziach, którzy mają niezbyt wyrafinowane gusta do rozrywki ponieważ platforma, na której wstawia się nagrania dla takich ludzi wynagradza za wyświetlenia a nie rzadko widzowie sami chętnie wpłacają hajsy prosto na Twoje konto. To ją wykorzystał. Tylko to
https://wykop.pl/link/7808229/friz-dostal-prawie-4-miliony-ze-srodkow-publicznych-na-rozwoj-ai
Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
@gusto44: Jeżeli rozliczył krypto w fundacji jak sugeruje artykuł to się na pewno dowie