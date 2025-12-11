Ksiądz z Pomorza aresztowany. Chodzi o przestępstwa seksualne wobec dzieci
Jak informują śledczy, sprawa dotyczy wielokrotnego doprowadzenia od 2004 do 2024 roku w różnych miejscowościach województwa pomorskiego małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym.DzonySiara
