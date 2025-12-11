Atak na kibiców z Hiszpanii na S8
W okolicach Ostrowi Mazowieckiej drogę autokarowi, którym jechali Hiszpanie, zablokowały dwa auta osobowe. Kiedy autobusy stanęły na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy siłą wtargnęli do środka, rozpoczynając bójkę.Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM - napastników było około 50Stopa_Szopa
Komentarze (52)
najlepsze
Nie napinać, a wypinać i nie karki, a... Bo czy kiedykolwiek było inaczej?
@ericflat: to kawałek się posuń, ja też :(
Czujecie to? Może wśród zatrzymanych patologów kibolskich jest przyszły wódz narodu? Może chociaż senator? XD
super bajka