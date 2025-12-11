​Witaj.​14 grudnia 2024 roku zostałem niesłusznie zatrzymany przez policję za używanie telefonu podczas jazdy. Chcieli mi dać 14 punktów karnych, ale odmówiłem przyjęcia mandatu. Sprawa trafiła do sądu. Policjant był bardzo nieuprzejmy i z powodu mojego odwołania zaczął sprawdzać samochód. Znalazł wadliwą żarówkę, zabrał dowód rejestracyjny pojazdu i skierował go na badania techniczne. Po skierowaniu na badania natychmiast wymieniłem żarówkę.​Minęło pół roku. Odbyła się rozprawa. Dwóch policjantów zeznało, że nic nie pamięta. Nikt nie przesłuchał policjanta pod groźbą odpowiedzialności karnej. Sprawa się zakończyła. Miałem wtedy 7 dni na odwołanie, ale moja adwokat z urzędu tego nie zrobiła. Powiedziała, że jest na urlopie i odwoła się, gdy wróci. Termin na odwołanie minął. Poprosiłem o przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu złożyłem we wrześniu 2025 roku. Do tej pory, czyli 9 grudnia 2025 roku, nie dostałem odpowiedzi. Początkowo myślałem, że adwokat był na urlopie i nie mógł się tym zająć, więc we wniosku o przywrócenie terminu napisałem, że trwał sezon urlopowy i nie mogłem się porozumieć z adwokatem. Dodatkowo, poczta dostarczała list polecony na odległość 7 km przez 12 dni. Gdy nikogo nie ma w domu, nie zostawiają awizo ani powtórnego awizo – to porażka, przez którą też cierpiałem.​Jednak decyzja z 28 listopada 2025 r. (dotycząca przekroczenia punktów) nadeszła ze starostwa 9 grudnia 2025 r., informując, że przekroczyłem 26 punktów karnych. Wcześniej były próby doręczenia mi postępowania administracyjnego, ale bezskuteczne, skutkujące zwrotem do starostwa, o czym dowiedziałem się dopiero z listu z 9 grudnia, dotyczącego już zatrzymania prawa jazdy. Napisałem do nich. Powiedzieli, że policja w Radomiu zabrała mi uprawnienia z powodu przekroczenia punktów. Napisałem do Radomia. Tam mi odpowiedzieli, że zdarzenie miało miejsce o 9:15, a potem o 16:12. Żadnego zdarzenia o 16:12 nie było. Za jedno przewinienie (używanie telefonu) zabrano mi prawo jazdy i nie wiem, co robić.​Czy jestem w stanie uzyskać jakieś zadośćuczynienie i w jakiś sposób udowodnić, że o 16:12 nie jechałem znowu z telefonem w ręku? Zresztą, o 9:15 też nie jechałem (z telefonem w ręku), a wklepano mi 14 punktów. Przedstawiłem nagranie z 9:15 przed sądem, ale sąd nawet na nie nie spojrzał. Nie wiem, co robić. Napisałem do Radomia i do starostwa, że to jest jakieś nieporozumienie. Mam kategorie A, B, C, C+E, czyli wszystkie oprócz D. Niestety, wszystko zostało mi niesłusznie zabrane. Nie trzymałem telefonu w ręku, a jednak zostałem podwójnie ukarany. Zostało złożonych kilka pism w tej sprawie. Chciałbym uzyskać pomoc w uzyskaniu apelacji i przywrócenia terminu do apelacji, ponieważ moja adwokat nie wywiązała się ze swojej roli. Nie miałem tego telefonu o 9:15 w ręku, mam na to nagrania, spisy i screeny, że z nikim nie rozmawiałem. Nawet na sali sądowej zapytałem się policjanta, czy trzymam coś w ręku. On odpowiedział, że nie. Wtedy wyjąłem saszetkę i pokazałem. Powiedziałem: "Nie mam więcej pytań", ponieważ skoro nie był w stanie ocenić, czy mam coś na sali sądowej, to jak mógł ocenić, że 400 metrów dalej, w radiowozie, a ja w swoim aucie, używam telefonu, czy trzymam telefon gdzieś tam w nogach, pod nogami, czy coś w tym stylu? Przeze mnie nie rozmawiałem, a powiedział, że trzymałem [telefon] między nogami. Jak on mógł zobaczyć, czy mam coś między nogami? Telefon był przy szybie w uchwycie, ale sąd nie uznał moich racji. Sąd nie uwzględnił tego w notatkach, ale nagrywałem rozprawę sądową na telefon, więc mam na to dowód. Mam też dowód na to, że policjanci byli kompletnie niemili i dopiero kiedy wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać całą kontrolę, zaczęli od mandatu 500 zł, 12 punktów za telefon. Nie przyjąłem go, więc wtedy zaczęli szukać usterek w samochodzie. Znaleźli niedziałającą żarówkę, wysłali mnie na przegląd. Samochód przegląd przeszedł bez żadnych problemów (mam też zdjęcia i filmy z przeglądu oraz decyzję ze stacji), oczywiście po wymianie tej żarówki. Było więcej ekscesów, na które mam nagrania, ale nie ma co długo pisać. Chcę zadośćuczynienia za zabrane prawo jazdy i zwrot mojego prawa jazdy oraz anulację 26 punktów. Jak mam to zrobić? Jak mam wygrać sprawę? Czy mam to upublicznić na YouTube, wszystkie rozmowy i nagrania? Czy mam opowiedzieć o wszystkim swoimi słowami, bo nie mogę używać tych nagrań publicznie? Mówię tu o nagraniu sprawy w sądzie i o nagraniu policjantów podczas służby. Bardzo proszę o pomoc