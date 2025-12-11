Dzień dobry,Piszę do Państwa, bo stałem się ofiarą urzędniczego absurdu, który zrujnował mi życie, a urzędy są głuche na dowody.W skrócie:W systemie policyjnym widnieją dwa wpisy o moim wykroczeniu (używanie telefonu) z tego samego dnia:Godzina 09:15 (prawdziwa kontrola).Godzina 16:12 (FIKCJA – błąd systemu, dubel).Przez ten błąd ("dubel" z 16:12) system naliczył mi podwójnie punkty karne. Starosta na tej podstawie zabrał mi prawo jazdy WSZYSTKICH kategorii (A, B, C, C+E), mimo że przedstawiłem dowody, że o 16:12 nie było żadnej kontroli! Policja w Radomiu milczy, a ja nie mogę pracować ani normalnie żyć.Dodatkowo:Mam nagranie z kontroli o 9:15, na którym widać złośliwość policjantów (szukanie dziury w całym po odmowie mandatu).Moja adwokat z urzędu zaniedbała sprawę (przegapiła termin apelacji przez urlop), przez co zostałem bez obrony.Walczę z systemem od roku, a urząd twierdzi, że "system wie lepiej".Proszę o pomoc w nagłośnieniu sprawy. Mam pełną dokumentację (pisma z CEPiK, decyzje Starosty, nagrania wideo z interwencji). Tylko interwencja mediów może zmusić urzędników do kliknięcia "usuń" przy błędnym wpisie z 16:12.
Mój numer telefonu: 789 797 955 Imię i Nazwisko: [Emil Miejscowość: Mszczonów Z poważaniem,Emil
Witaj.14 grudnia 2024 roku zostałem niesłusznie zatrzymany przez policję za używanie telefonu podczas jazdy. Chcieli mi dać 14 punktów karnych, ale odmówiłem przyjęcia mandatu. Sprawa trafiła do sądu. Policjant był bardzo nieuprzejmy i z powodu mojego odwołania zaczął sprawdzać samochód. Znalazł wadliwą żarówkę, zabrał dowód rejestracyjny pojazdu i skierował go na badania techniczne. Po skierowaniu na badania natychmiast wymieniłem żarówkę.Minęło pół roku. Odbyła się rozprawa. Dwóch policjantów zeznało, że nic nie pamięta. Nikt nie przesłuchał policjanta pod groźbą odpowiedzialności karnej. Sprawa się zakończyła. Miałem wtedy 7 dni na odwołanie, ale moja adwokat z urzędu tego nie zrobiła. Powiedziała, że jest na urlopie i odwoła się, gdy wróci. Termin na odwołanie minął. Poprosiłem o przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu złożyłem we wrześniu 2025 roku. Do tej pory, czyli 9 grudnia 2025 roku, nie dostałem odpowiedzi. Początkowo myślałem, że adwokat był na urlopie i nie mógł się tym zająć, więc we wniosku o przywrócenie terminu napisałem, że trwał sezon urlopowy i nie mogłem się porozumieć z adwokatem. Dodatkowo, poczta dostarczała list polecony na odległość 7 km przez 12 dni. Gdy nikogo nie ma w domu, nie zostawiają awizo ani powtórnego awizo – to porażka, przez którą też cierpiałem.Jednak decyzja z 28 listopada 2025 r. (dotycząca przekroczenia punktów) nadeszła ze starostwa 9 grudnia 2025 r., informując, że przekroczyłem 26 punktów karnych. Wcześniej były próby doręczenia mi postępowania administracyjnego, ale bezskuteczne, skutkujące zwrotem do starostwa, o czym dowiedziałem się dopiero z listu z 9 grudnia, dotyczącego już zatrzymania prawa jazdy. Napisałem do nich. Powiedzieli, że policja w Radomiu zabrała mi uprawnienia z powodu przekroczenia punktów. Napisałem do Radomia. Tam mi odpowiedzieli, że zdarzenie miało miejsce o 9:15, a potem o 16:12. Żadnego zdarzenia o 16:12 nie było. Za jedno przewinienie (używanie telefonu) zabrano mi prawo jazdy i nie wiem, co robić.Czy jestem w stanie uzyskać jakieś zadośćuczynienie i w jakiś sposób udowodnić, że o 16:12 nie jechałem znowu z telefonem w ręku? Zresztą, o 9:15 też nie jechałem (z telefonem w ręku), a wklepano mi 14 punktów. Przedstawiłem nagranie z 9:15 przed sądem, ale sąd nawet na nie nie spojrzał. Nie wiem, co robić. Napisałem do Radomia i do starostwa, że to jest jakieś nieporozumienie. Mam kategorie A, B, C, C+E, czyli wszystkie oprócz D. Niestety, wszystko zostało mi niesłusznie zabrane. Nie trzymałem telefonu w ręku, a jednak zostałem podwójnie ukarany. Zostało złożonych kilka pism w tej sprawie. Chciałbym uzyskać pomoc w uzyskaniu apelacji i przywrócenia terminu do apelacji, ponieważ moja adwokat nie wywiązała się ze swojej roli. Nie miałem tego telefonu o 9:15 w ręku, mam na to nagrania, spisy i screeny, że z nikim nie rozmawiałem. Nawet na sali sądowej zapytałem się policjanta, czy trzymam coś w ręku. On odpowiedział, że nie. Wtedy wyjąłem saszetkę i pokazałem. Powiedziałem: "Nie mam więcej pytań", ponieważ skoro nie był w stanie ocenić, czy mam coś na sali sądowej, to jak mógł ocenić, że 400 metrów dalej, w radiowozie, a ja w swoim aucie, używam telefonu, czy trzymam telefon gdzieś tam w nogach, pod nogami, czy coś w tym stylu? Przeze mnie nie rozmawiałem, a powiedział, że trzymałem [telefon] między nogami. Jak on mógł zobaczyć, czy mam coś między nogami? Telefon był przy szybie w uchwycie, ale sąd nie uznał moich racji. Sąd nie uwzględnił tego w notatkach, ale nagrywałem rozprawę sądową na telefon, więc mam na to dowód. Mam też dowód na to, że policjanci byli kompletnie niemili i dopiero kiedy wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać całą kontrolę, zaczęli od mandatu 500 zł, 12 punktów za telefon. Nie przyjąłem go, więc wtedy zaczęli szukać usterek w samochodzie. Znaleźli niedziałającą żarówkę, wysłali mnie na przegląd. Samochód przegląd przeszedł bez żadnych problemów (mam też zdjęcia i filmy z przeglądu oraz decyzję ze stacji), oczywiście po wymianie tej żarówki. Było więcej ekscesów, na które mam nagrania, ale nie ma co długo pisać. Chcę zadośćuczynienia za zabrane prawo jazdy i zwrot mojego prawa jazdy oraz anulację 26 punktów. Jak mam to zrobić? Jak mam wygrać sprawę? Czy mam to upublicznić na YouTube, wszystkie rozmowy i nagrania? Czy mam opowiedzieć o wszystkim swoimi słowami, bo nie mogę używać tych nagrań publicznie? Mówię tu o nagraniu sprawy w sądzie i o nagraniu policjantów podczas służby. Bardzo proszę o pomoc
Komentarze (48)
Nawet razy dwa to 24 pkt., a zabiera się prawko przy 25 pkt. (limit to 24, ale dopiero po jego przekroczeniu się zabiera prawo jazdy)
Nie uznanie dowodu? W sensie, nie uwzględnienia go? Przecież to standard. Znajomy miał sprawę o zniesławienie wójta, że ten daje przetargi znajomemu. Miał dowód w postaci zdjęcia z wycieczki zagranicznej, na którym niemal przytuleni wójt i deweloper i... sąd dowodu nie włączył do materiału dowodowego i polegał na ustnych zeznaniach wójta. Znajomy
@MiKeyCo: widać że jesteś prawdziwym Polakiem ( ͡° ͜ʖ ͡°) bo Polak mądry dopiero po szkodzie
Ale już teraz przygotuj się, że sprawa może zostać wnikliwie umorzona bez czytania. Inaczej frustracja
List idzie 12 dni? Już tu śmierdzi :)
@PrawdziwyRealista: oczywiście że idzie w Poczcie polsiej nawet z dzielnicy do dzielnicy dłuzej. Ale to nie ma żadnego wpływu na sprawe uwzględnia się date doręczenia a nie wysłania
Znam kilku policjantów to często aby sie moc o--------c to robia dużo kontroli czy mandatów pierwsze kilka h pracy. Ale wypisuje różne godziny. A potem do samochodu i fajrant.
Przez to ze wpisują zle godziny maja w raporcie ze pracowali pełne 8h;)
@BartoszBrz: To jest jedno z niewielu wykroczeń na drogach dla którego nie widzę żadnego wytłumaczenia. SMS-a na drodze czytać (－‸ლ) Jeszcze mecz online oglądaj bo przecież jak Izolator Boguchwała (tak dla przykładu, wpisz sobie dowolny zespół) gra to wiadomo, że oko samo patrzy.