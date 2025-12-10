Będzie jak w tym jednym odcinku black mirror, że wstajesz rano i musisz obejrzeć reklamy, a jak odwrócisz wzrok lub zamkniesz oczy, to reklama jest pauzowana.

Reklamy to pranie mózgu. Ktoś powie, że na niego nie działają, ale prawda jest taka, że jak znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie, to wybierzesz produkt z reklamy niż no-name'a. Coca cola, mimo, że jest nqjbardziej rozpoznawalnym napojem na świecie, dalej wykłada setki milionów rocznie Pokaż całość