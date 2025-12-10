Subskrypcje - oszustwo XXI wieku.
Jak ekonomia subskrypcji i model płać za dostęp, nie za własność zmieniają nasze życie - od streamingu i paywalli, przez abonamenty w telefonie, aż po smart sprzęty i funkcje w aucie. Zaczynamy od prostego pytania: co przestanie działać pierwsze, gdy przestaniesz zaradamus89
- 84
Komentarze (84)
@Miszczu_wszystkiego: masz na myśli, jakąś kradzież plików komputerowych?
@cinxxxxcin: przecież dzielenie kont w Netflixie już nie ma większego sensu. Chciałeś błysnąć, ale nie pykło tym razem.
@snorli12: wiesz co, abonament na usługi sieciowe, typu wyświetlanie się przepisów na ekranie lodówki, ma sens w takim sprzęcie, bo utrzymanie serwerów nie jest darmowe. Co innego abonament na funckje 'offline' jak podgrzewane siedzenia w aucie - to już zwykłe s-----------o.
Piractwo jest moralne i słuszne, polecam każdemu
@ShadyTalezz: Jak dobrze, że w Somalii jeszcze nie podchwycili tego tematu.
To kapitalizm nadzoru - firmy technologiczne mają przewagę informacyjna i ja wykorzystują do maksymalizacji zysku.
To również efekt nadmiaru wolnych środków. Firmy które chcą "zaburzyć" rynek mogą sobie pozwolić na sprzedaż usługi poniżej kosZtow przez długie lata.
I po zniszczeniu konkurencji - pogarszają dramatycznie warunki dla konsumentów.
A weź porusz ten temat pod jakimkolwiek wątkiem czy postem o platformach streamingowych, to zaraz wyskoczy armia fanbojów subskrypcji i będą tasowali się do miliona nowych miernych seriali albo jęczeli na podwyżki. Ludzie obecnie płacą kilka stów
@Sathanas_Gloriam: Sam nie mam ani iPhone, ani Netflix'a, bo tego nie potrzebuje, ale ty po prostu smęcisz od rzeczy.
Moje jest wszystko co jest w pudełku razem z tym pudełkiem i o tym mówię. W sumie nawet nie akceptowałem żadnej licencji.
No
Reklamy to pranie mózgu. Ktoś powie, że na niego nie działają, ale prawda jest taka, że jak znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie, to wybierzesz produkt z reklamy niż no-name'a. Coca cola, mimo, że jest nqjbardziej rozpoznawalnym napojem na świecie, dalej wykłada setki milionów rocznie