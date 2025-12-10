Kolejne państwo wycofuje się z Eurowizji 2026 przez Izrael
Islandzki nadawca RÚV ogłosił decyzję o wycofaniu się z konkursu. To kolejny kraj, który opuszcza konkurs.Cukrzyk2000
Komentarze (37)
Z ciekawostek, 11 (z 16) uczestników portugalskich preselekcji oświadczyło że jak wygrają krajowe kwalifikacje to na finał nie pojadą :D
Nie wygramy jak zawsze, ale za to przynajmniej nie zachowamy się jak trzeba.