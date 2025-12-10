Stanowski przegrywa w sądzie z Janoszek
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Krzysztof Stanowski i Kanał Sportowy muszą usunąć film o Natalii Janoszek.. Ma też jej zapłacić 20 koła. Krzysztof i tak jest zadowolonyzwora
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Krzysztof Stanowski i Kanał Sportowy muszą usunąć film o Natalii Janoszek.. Ma też jej zapłacić 20 koła. Krzysztof i tak jest zadowolonyzwora
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (50)
najlepsze
Streszczenie wyroku sądu:
No Janoszek kłamała, a Stanowski te kłamstwa pokazał, ale że po filmie Stanowskiego wylał się duży hejt na Panią Janoszek i było jej przykro, to należy jej się zadośćuczynienie, a film Stanowskiego należy usunąć z przestrzeni publicznej. I na przyszłość proszę uważać co Pan nagrywa, bo ona jest "KOBIETOM"!!
Janoszek, to jest ta sławna gwiazda Bollywood, której tam nikt nie zna?
mówił prawdę ale ma zapłacic bo Natalii bylo przykro hehehe
cyrk
Dodatkowo dziekiytemu filmowi bardzo mocno podbił sobie rozpoznawalność.
Aha.
@br0da: Ludzie nie rozumieją wyroków sądów, tylko kierują się emocjami. To zły pomysł.
Już samo to, że taki wyrok w ogóle zapadł, powinien przypomnieć, jak u nas działają sądy i trzeba rąbać ludziom w mózgach takimi wyrokamu, aż zacznà mieć dość i zaczną pytać "czemu".