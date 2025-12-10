No Janoszek kłamała, a Stanowski te kłamstwa pokazał, ale że po filmie Stanowskiego wylał się duży hejt na Panią Janoszek i było jej przykro, to należy jej się zadośćuczynienie, a film Stanowskiego należy usunąć z przestrzeni publicznej. I na przyszłość proszę uważać co Pan nagrywa, bo ona jest "KOBIETOM"!!