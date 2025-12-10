AFD I CDU-CSU wspólnie przegłosowali inwigilację w Niemczech na wielką skalę
Dla fanów z lewej czy prawej, szopka polityczna na codzień ale wspólnie idą do przodu... Niemiecka policja może teraz wchodzić do domu pod nieobecność mieszkańców i instalować oprogramowanie szpiegujące.iggy_p
"Paragraf 28a otwiera drogę do dopasowywania twarzy i głosu mieszkańców na podstawie materiałów publikowanych w sieci."
"Z kolei paragraf 24d wprowadza automatyczne systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych i ich natychmiastową weryfikację z bazami danych."
"Reforma obejmuje także nowe zasady dotyczące kamer nasobnych. Paragraf 24c dopuszcza ich uruchamianie w mieszkaniach, gdy funkcjonariusze
@TenXen47: Nie popełniam przestępstw, nie lubię być nagrywany. Nigdy. Nawet nie lubię zdjęć z wakacji itp.
Czuję się swobodniej jak wiem, że nikt nie nagrywa (na podobnej zasadzie jak czuję się zdecydowanie swobodniej jak jestem sam w porównaniu gdy są obok mnie inne osoby).
Ja wiem, że teraz jest masa osób ekshibicjonistów, co sami nagrywają cale swoje życie i je upubliczniają...
A tu jaka niespodzianka.
Zawsze mówiłem, że nieważne czy prawak, czy lewak, każda ze stron barykady chce założyć kaganiec ludziom, tylko po swojemu. Ale ludzie się obudzą jak przyjdzie im żyć w orwellowskiej dystopii.
@Jarkendarion: A to AfD jest wielce prawicowe? XD Przecież szefową tej partii jest mieszkająca na co dzień w Szwajcarii lesbijka, która wychowuje tam ze swoją lankijską konkubiną jej dzieci XD
Na czele prawicowej partii to powinien być jakiś chud, incel, bezdzietny i niezamężny 150cm grubas z krzywymi zębami albo bez zębów, który nienawidzi mniejszości i kobiet, chce odebrać im prawa. A nie jakiś lewak.
Ale by mainstream ujadał gdyby taki gościu miał partię co ma 30%..