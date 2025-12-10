Dzieje się tak od lat, a i tak w Bydgoszczy KO z łatwością wygra wybory samorządowe, nawet jeżeli Bruski nie będzie mógł mieć kolejnej kadencji, bo "byle nie PiS", a prawda jest taka, że w wyborach samorządowych to przynależność partyjna powinna być najmniej ważna, a powinien się liczyć pomysł, doświadczenie, czy historia urzędowania danych osób. To nie jest polityka ogólnopolska, to są kwestie bezpośredniej jakości życia i potencjału rozwoju tu gdzie żyjemy. Pokaż całość