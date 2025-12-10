Kolejny raz urzędnik wprost sabotuje województwo którym zarządza.
Po prostestach do organizacji ekologicznych, po raz kolejny marszałek Całbecki znalazł sposób by ograniczyć rozwój największego miasta w województwie, bo nie jest to jego rodzinne miasto. Komentarz prezydenta Bydgoszczy.bylemtampotwierdzam
Oczywiście żadne większe medium na szczeblu wojewódzkim o czynach marszałka nie wspomina bo nie dostanie reklam, a na szczeblu krajowym nikogo to nie interesuje.
Inna sprawa że Bydgoszcz nie jest zadną metropolią.