"Dwa lata temu jak nie mieliśmy ponad 24h prądu, napisałam o tą bonifikatę, to przyznali nam 2 grosze. Nie ośmieszaliby się nawet." - wspomina Barbara. "To nie pogoda zawiniła, a ci, którzy biorą pieniądze za utrzymanie linii energetycznych." - Tadeusz. Oprócz prądu nie było też zasięgu GSM.