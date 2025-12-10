15 złotych bonifikaty za 4 dni bez prądu w Polsce - PGE
"Dwa lata temu jak nie mieliśmy ponad 24h prądu, napisałam o tą bonifikatę, to przyznali nam 2 grosze. Nie ośmieszaliby się nawet." - wspomina Barbara. "To nie pogoda zawiniła, a ci, którzy biorą pieniądze za utrzymanie linii energetycznych." - Tadeusz. Oprócz prądu nie było też zasięgu GSM.gerwazy-oko
Komentarze (33)
@mareksa666: Wykopki: (wolny rynek zły!!!)
Rzeczywistość:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (447 str, ok 2 000 pkt)
- Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
Hah, a dobrze pamiętam jak wykopki z-------y minusami za napisanie, że pompa ciepła to de facto grzanie prądem.
No to mam nadzieję, że sobie trochę popompowali tego ciepła przy użyciu magii i ekobredni, bo chyba nie marźli we własnym biodegradowalnym ekodomku?