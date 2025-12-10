Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Mieszkanka podwarszawskiej Lesznowoli straciła panowanie nad autem z automatyczną skrzynią biegów i taranując inny samochód, z impetem uderzyła w ścianę budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.Bobito
Komentarze (70)
najlepsze
Ale nawet! Pomylenie to nic strasznego.
Problemem jest to, że w momencie, gdy (w doskonałej większości) baby mylą pedał gazu z pedałem hamulca, zaczynają drzeć ryj i nie robią kompletnie nic, żeby sytuację zmienić, np. naciskając "ten inny" pedał. Po prostu brną w
Ocenianie innych przez pryzmat samego siebie to typowy błąd poznawczy i inżynieria musi sprostać nieskończonej głupocie ludzi, ale jak widać nie zawsze wygrywa.
Ma to sens, przypomnę tylko te wydarzenia z babami:
Sebastiana Majtczakowa - rodzina zginęła
Łukaszowa Żakowa - zginął człowiek na trasie Łazienkowskiej
Frogowa
Itp. itd...
Ale żeby wjechać taką prędkością w tą ścianę trzeba nabrać prędkości, wyzbyć resztek kontroli i umysłu samozachowawczego, zapewne chwile przed "parkowaniem" był krzyk i ręce z kierownicy.
Dobrze, że nikt tam nie stał..